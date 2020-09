Wächter der Zeit sind weg

Am 16. Juli waren die drei 2,2 Meter hohen "Wächter der Zeit", geschaffen vom Linzer Künstler Manfred Kielnhofer, im Kreisverkehr am Steyrer Stadtplatz aufgestellt worden. Danach hatten die von Kulturstadtrat Gunter Mayrhofer (VP) um 3500 Euro angekauften, zuerst goldenen, am Ende bunt bemalten Polyesterfiguren zwar äußerst kontroversielle Diskussionen hervorgerufen, wurden aber von Gästen der Stadt auch gerne fotografiert.

Seit gestern ist das Steyrer Stadtzentrum von diesen von der Steyrer Kunstszene heftig kritisierten Kunstwerken befreit. Exakt um 13.59 Uhr wurde die letzte der drei Figuren abtransportiert. Das Trio ist nun auf der Ennsleite zu sehen.