VP: Aufsichtsbeschwerde

Mit einer Anfrage im Gemeinderat wollte die VP Klarheit erlangen, warum es möglich gewesen ist, dass sich Leute bei den Corona-Schutzimpfungen vordrängen konnten. Nach einer von Bürgermeister Gerald Hackl (SP) angeordneten Überprüfung hatte der Magistrat zugegeben, dass in sieben Fällen Injektionen an Personen verabreicht worden seien, die laut Vorgaben des Impfplanes noch nicht an der Reihe gewesen wären. VP-Stadtrat Gunter Mayrhofer und Fraktionschef Markus Spöck forderten namens der Stadtschwarzen daraufhin eine "lückenlose Aufklärung" der Vorgänge um die Impfung. Die für eine Anfrage im Gemeinderat übersandten Fragen wurden nun vom Rathaus an die VP zurückgesendet: Im Gemeinderat dürften aufgrund der nicht unmittelbaren Verwaltung derlei Fragen gar nicht beantwortet werden. Die VP geht in die nächste Instanz.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at