Vorwärts testet: Ein Duell zweier Traditionsklubs

Der Klub wurde wie der SKV im Jahr 1919 gegründet und stieg nicht weniger als 14 Mal in die höchste Spielklasse des Landes auf. Allerdings mussten die Ungarn ebenso oft den Gang in die Zweitklassigkeit antreten, zuletzt im Sommer 2019. Aktuell rangiert Haladás in der Nemzeti Bajnokság II unter 20 Teams auf dem 14. Platz. Die Rot-Weißen liegen in Österreichs zweiter Bundesliga auf Rang acht.

