Vorwärts: Spiel gegen die jungen Austrianer wird zum Wegweiser

"Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen die Admira", prophezeit SKV-Trainer Daniel Madlener. Weiß man es? Die Amateure der Wiener Austria und die Rot-Weißen aus Steyr befinden sich jedenfalls in einer ähnlichen Ausgangslage. Die Wiener wollen – Anpfiff ist um 18.10 Uhr in der Generali Arena – unbedingt ihr Heimspiel gewinnen, das ist ihnen bisher in der Saison nämlich nicht geglückt. Vorwärts, eine Hausmacht in der Volxroad, wiederum hatte bisher in der Meisterschaft noch keinen Auswärtssieg zu bejubeln. Die Premiere würde bei beiden Klubs bedeuten, dass es in der Tabelle weiter steil aufwärtsgeht – oder aber, wenn das Gegenteil der Fall ist, dass man als Verlierer gegenüber den Nachzüglern Boden verliert.

Was aber Madlener vorweg versprechen kann, ist, dass sich seine Elf wieder wie gegen die Admira voll ins Zeug legen werde: "Es gilt, dieselbe Energie auf den Platz zu bringen." Im Spiel gegen die Austria sieht Madlener auch bei Spielaufbau und Passgenauigkeit noch Luft nach oben. Wenn es seiner Mannschaft gelingt, wenigstens über weite Strecken das Spielgeschehen zu bestimmen und nicht wieder leichtfertigen Ballverlusten nachlaufen zu müssen, wird es tatsächlich ein "anderes Spiel als gegen die Admira". Wenn nicht, landet man wieder beim selben Mühsal wie gegen die Südstädter.

Der SKU Amstetten will mit einem Sieg auf der Hohen Warte bei der Sonntagsmatinee gegen die Vienna seine Tabellenführung behaupten.