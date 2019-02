Vom Budenbesitzer gab's für geleistete Stunden gelegentlich Bargeld

STEYR. Hilfskräfte bei Würstelstand wurden nach Gutdünken bezahlt, Eigentümer der Imbissbude tauchte dann vor Arbeiterkammer unter

Die Frankfurter Würstel sieden und die Käsekrainer braten ließ ein Imbissbudenwirt seine Hilfskräfte, bei der Bezahlung ihren Senf dazugeben durften sie nicht. "Der Mann hat seine Bediensteten nach eigenem Ermessen bezahlt", sagt Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Gerhard Klinger, "dabei hat er nur einen Bruchteil der geleisteten Arbeitsstunden entlohnt". Wenn es Geld vom Boss gab, dann zahlte er es gleich beim Schnellimbiss bar auf die Hand aus. Rechnung brauchte er keine.

Als sich eine der Kellnerinnen die Machenschaften nicht mehr gefallen ließ und über die Arbeiterkammer ihren Lohn einforderte, war der Chef plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. In der Folge meldeten sich drei weitere von seiner eigenwilligen Geschäftsgebarung betroffene Frauen, die in den zwei Würstelbuden in Steyr und im Land-Bezirk arbeiteten.

Bei der Nachschau im Firmenbuch offenbarte sich den Kammermitarbeitern ein Gestrüpp an miteinander verflochtenen Unternehmen. "Das begann schon damit, dass die Firma als Reinigungsbetrieb und Verleih von Freizeitgeräten deklariert war", sagt Klinger, "tatsächlich übte man aber das Gastgewerbe aus." Weiter irreführend war der Verweis auf eine Firma in Gmunden, hinter der sich dann als wahrer Betreiber ein Unternehmen befand, das sich als ein ungarischer Salat mit 50 Buchstaben las. Der Eigentümer konnte dann in dem Wirrwarr ausfindig gemacht werden, was wenig half, weil er auf alle Forderung der AK kein Ohr rührte. Erst als er bereits Post vom Gericht bekam, bequemte sich der Wirt dazu, der Kellnerin 1900 Euro nachzuzahlen, um die er sie geprellt hatte.

Ein Fall von vielen: Vergangenes Jahr hat die Arbeiterkammer Steyr in 82 außergerichtlichen Einigungen 145.728 Euro an Nachzahlungen für ihre Pflichtmitglieder erkämpft und bei 59 Rechtsvertretungen vor dem Arbeits- und Sozialgericht 198.071 Euro für die Beschäftigten erstritten, die sich gegen das Unrecht selbst nicht wehren hätten können.

Weil es Wichtiges zu verkünden gab, wohnte der gestrigen Bilanzkonferenz der Steyrer Arbeiterkammer auch AK-Präsident Johann Kalliauer bei. Er teilte mit, dass nach der Arbeiterkammerwahl eine Neuauflauge des "Schwarzbuches" komme, das schwarze Schafe in der Unternehmerschaft, die die meisten Akten bei der Arbeiterkammer ansammelten, bloßstellen würde, um nicht die ganze Herde in Verruf zu bringen. Darüber hinaus kündigte Kalliauer eine Beratungsinitiative zur Einteilung der Pflegestufen an, bei der es einige Missstände gebe.

