Voller Kader, volle Punkte

Ardagger kam mit komplettem Kader wieder in die Erfolgsspur: Ohne Ausfälle begann der SCU gleich in Rohrbach stark. Die Mannschaft blieb daher vom Führungstreffer der Heimischen in der 17. Minute unbeeindruckt, verschaffte sich gehörig Platz und glich durch Palzer (25.) aus und kam durch Spreitzer in der 76. Minute zur 2:1 Führung. Ardaggers Bollwerk hielt stand – 2:1-Sieg. (ak)