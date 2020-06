Unfall beim Paragleiten: Mann schwer verletzt

TERNBERG. In Turbulenzen geraten ist am Mittwoch gegen 11.45 Uhr ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land mit seinem Paragleiter. Er war mit seinem Gleitschirm am Herndleck gestartet, kurz nach dem Start dürfte er aber von einer Windböe erfasst worden sein. 50 Meter oberhalb der Baumwipfel klappte der Gleitschirm plötzlich zusammen, verfing sich im Fichtenwald, und der Mann stürzte aus großer Höhe ab.

Der Schirm blieb im unteren Bereich der Bäume hängen. Mehrere Paragleiter, die sich im Startbereich befanden, eilten dem Verunglückten sofort zu Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 64-Jährige wurde mit einem Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital geflogen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ternberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.