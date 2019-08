"Tunnellauf" ist Highlight der heurigen Kalk-Trophy

Zum 11. Mal findet die Kalk-Trophy, der beliebte Mountainbike- und Berglauf-Event mit Ziel beim imposanten Pfaffenboden-Steinbruch der Firma Bernegger in Molln, statt. Die Naturfreunde Steinbach-Grünburg und die Bernegger GmbH laden am Samstag, 24. August, Hobbysportler zum MTB-Bergrennen und zum "Tunnel-Berglauf" ein. Erstmals gibt es bei den Rennen eine Chip-Zeitnehmung. Absolutes Highlight ist wieder das MTB-Tunnel-Race für die schnellsten Biker im Anschluss an die ersten Rennen. Eine Tunnel-Wanderung und ein Kinderprogramm bieten Highlights für die gesamte Familie. Alle Starterinnen und Starter werden mit Verpflegung – unter anderem einem Nudel-Buffet im Rahmen der Siegerehrung im Tal – und praktischen Startergeschenken belohnt.

