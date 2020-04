Trachtengruppe spendete dem Bauhof Schutzmasken

Um einer Ansteckung durch das Coronavirus vorzubeugen, hat sich die Trachtengruppe aus Kirchdorf nun für das Team des Bauhofs an die Nähmaschine gesetzt. In Eigenregie wurden für die engagierten Mitarbeiter, die mit weiterhin zahlreichen Menschen in Kontakt treten müssen, 60 Stück selbstgenähte Gesichtsmasken gefertigt. Hildegard Humer hat davon alleine 30 Stück genäht.

Am Montag wurden die gespendeten Schutzmasken nun im Beisein von Bürgermeisterin Vera Pramberger, Amtsleiterin Astrid Ruess-Prager und Bauhofleiter Martin Buchegger von Rosi Brunsteiner, Hildegard Humer, Christine Huemer und Frieda Bauer übergeben.