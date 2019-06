Steyrs Schwimmer bestätigten vor den Saisonhöhepunkten ihre Hochform

Gleich bei mehreren Wettkämpfen zeigten die Athleten des ASKÖ Schwimmclub Steyr am Wochenende, was in ihnen steckt. Und dennoch bleibt für die Truppe von Sportleiter Jürgen Unger ein fahler Beigeschmack: Alexander Trampitsch, einer der Topstars aus Steyr, muss auf seinen Saisonhöhepunkt, die Weltmeisterschaften in Südkorea ab Mitte Juli, verzichten. Der Schwimmer des Olympia-Leistungszentrums laboriert seit einiger Zeit an einer Lungenentzündung, die ihn nun zu einer Trainingspause zwingt. Unger: "Alex hat sich nun mit den Staatsmeisterschaften im August ein neues Saisonziel gesteckt."

Zurück aber zu den erfreulichen Nachrichten der Steyrer Schwimmer: Beim Heimwettkampf in Enns bestätigte Marvin Miglbauer seine aktuelle Höchstform vor der Jugend-Europameisterschaft. In Enns absolvierte er ein Riesenprogramm und gewann dabei bis auf 200 m Brust und 400 m Freistil, wo er jeweils Dritter wurde, alle seine Rennen. "Zur Zeit rangiert Marvin mit seinen Bestzeiten auf Platz fünf in Europa", sagt Unger.

Olympiazentrumskollege Sebastian Steffan kommt ebenfalls wieder in Fahrt. Beim Meeting in Châtres (Frankreich) konnte er über 200 m Lagen an seine alte Form anknüpfen. Zudem zeugten fünf Goldene bei fünf Starts beim Heimmeeting von seiner Stärke. Mit Silber über 100 m Delphin sowie Bronze über 50 m Delphin und 100 m Kraul konnte sich auch Felix Preisinger in Enns gut in Szene setzen. Der Maturant wird bei den Staatsmeisterschaften ebenfalls im Steyrer Team stehen. Dort will auch Johannes Dietrich auftrumpfen. Er bestätigte zuletzt ebenfalls in Châtres seine Bestzeiten.

Starker Nachwuchs

Beim Meeting in Wels trumpfte der Schwimmnachwuchs auf. Julia Pühringer eroberte gleich viermal Bronze und zweimal Silber und war damit die Topschwimmerin aus Sicht des SC Steyr. Ihr Bruder Franz Pühringer erschwamm gleich fünfmal den dritten Platz. Felix Oppl und Noel Hock gelangen bei ihrem ersten Bewerbsstart im 50-m-Delphinrennen gleich auch ihre ersten Stockerlplätze. Weitere Medaillengewinner der Steyrer waren Evelyn Hermann, Niklaus Hockl, Pamina Danmayr, David Bergmayr und Jan Gaberc.

Auch Julian Mittermayr konnte in Wels mit seinen Zeiten glänzen, muss nun aber verletzungsbedingt pausieren. Unger: "Bis zur Jugendstaatsmeisterschaft sollte er aber wieder fit sein."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at