Steyrer Stadtfest: "Noch hoffe ich auf ein Ersatzfest im Herbst"

Im Vorjahr hatte die Jubiläumsauflage des Steyrer Stadtfestes mit den Auftritten der Pink-Floyd-Coverband und der ehemaligen "Austria3"-Begleitband "Wir4" auf der Hauptbühne im Stadtzentrum Tausende Besucher angelockt. Heuer hätten beim 41. Stadtfest von 25. bis 27. Juni Andie Gabauer und Co die Bühne rocken sollen. Doch Steyrs größter Veranstaltungsreigen mit vielen Konzerten und Sportevents wurde bereits vor drei Wochen abgesagt.

"Jetzt müssen wir einmal abwarten, wie sich alles rund um das Coronavirus weiterentwickelt", sagt Bürgermeister Gerald Hackl, "ich bin aber immer noch zuversichtlich und hoffe, dass wir im Herbst oder Spätherbst zur Belebung der Innenstadt und als Dank an die Bevölkerung, die sich so toll an alle Maßnahmen gehalten hat, ein kleineres Alternativfest für die Steyrer durchführen können."

Fix sei auch, dass im Jahr 2021 beim nächsten Stadtfest alle für heuer gebuchten Musiker und Künstler auftreten werden. (win)