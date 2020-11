Steyrer Christbäume sind ab heute Abend beleuchtet

Rechtzeitig vor Beginn der Adventzeit wird sich in Steyr vielerorts Weihnachtsstimmung ausbreiten. "Die Christbäume auf dem Stadtplatz und in den Stadtteilen werden ab heute, Freitag, Abend beleuchtet sein", teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Die Gärtner und Elektriker der Kommunalbetriebe sorgten dafür, dass die Bäume fachgerecht aufgestellt beziehungsweise die Beleuchtungen montiert wurden.

Insgesamt wird Steyr während der Advent- und Weihnachtszeit mit mehr als 40 Baumgruppen und 14 Christbäumen in allen Stadtteilen geschmückt sein. Diese 14 Bäume stammen aus privaten Gärten in und um Steyr und wurden zur Verfügung gestellt. Die prächtige, etwa 20 Meter hohe Tanne auf dem Stadtplatz kommt heuer übrigens aus einer Siedlung an der Haratzmüllerstraße.