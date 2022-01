SOB-Lehrgang startet im Februar

Mit dem im Februar folgenden Fachsozialbetreuer-Abschluss stehen dann in Zeiten des Pflege- und Betreuungskräftemangels top ausgebildete Mitarbeiter in den Bereichen der Alten- und Behindertenarbeit zur Verfügung.

Derzeit bildet die SOB Steyr knapp 100 künftige Mitarbeiter in der Alten- und Behindertenarbeit aus, was einen Höchststand in der 30-jährigen Geschichte der Schule darstellt. Die zweijährige Ausbildung vermittelt fundierte Kenntnisse im Bereich der Pflegeassistenz und je nach Wahl den Abschluss zum Fachsozialbetreuer Alten- oder Behindertenarbeit.

Für den mit 28. Februar startenden Lehrgang sind noch wenige Plätze frei. Interessierte melden sich unter 07252 70209 im Sekretariat der SOB Steyr oder informieren sich auf www.sob-steyr.at.