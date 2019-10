SKU will nächsten Schritt

Mit einem 8:0-Kantersieg im Testspiel bei Mauer-Öhling hat sich der SKU Amstetten während der Länderspielpause in Schusslaune gehalten. Nun soll auch in der 2. Fußball-Bundesliga der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortgesetzt werden. Trainer Jochen Fallmann hofft jedenfalls am Freitag ab 19.10 Uhr im Heimspiel gegen die auswärtsstarken Lafnitzer auf drei Punkte. Damit würde der SKU auch in der Tabelle an den Steirern vorbeiziehen.

Gegen die von Ex-Sturm- und Rapid-Spieler Ferdinand Feldhofer betreuten Lafnitzer gab es im Frühjahr beim Debüt Fallmanns einen 1:0-Auswärtssieg, im Herbst hatten sich die Teams mit 1:1 getrennt.