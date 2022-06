SK Vorwärts verpflichtet 22-Jährigen vom FC Wels

„Ich war vor einem Jahr schon mal hier und kenne ein paar der Jungs der aktuellen Mannschaft von früher. Das Klima im Verein taugt mir extrem“, sagt Engin Can Ketan. Der 22-jährige Mittelfeldspieler stieg gestern ins Training des SK Vorwärts Steyr ein. Er wechselt von Regionalligist FC Wels zu den Rot-Weißen.

In der vergangenen Saison verbuchte Ketan in 25 Spielen drei Tore und zwei Assists. Der Österreicher hat die Akademie des LASK besucht und spielte danach bei den Juniors OÖ, Edelweiß, Blau-Weiß Linz und FC Wels. In Steyr erhielt er einen Zweijahresvertrag.

„Wir beobachten ihn schon länger und sind froh, ihn nun verpflichtet zu haben“, sagt Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter: „Er ist ein sehr dynamischer Spieler, der variabel einsetzbar ist und uns mit seinem Willen überzeugt hat.“ Man müsse Ketan aber eine gewisse Eingewöhnungszeit zugestehen.

Er wolle den SKV als Sprungbrett nutzen, sagt Ketan: „Mit der Truppe möchte ich auf jeden Fall oben mitspielen.“ Vorwärts dürfe man nicht unterschätzen.