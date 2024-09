Tabellenführer gastiert beim SKU

Die Innviertler haben in dieser Saison in der 2. Liga noch kein Spiel verloren und kein Tor kassiert, in der Vorwoche bei Aufsteiger Voitsberg aber erstmals Punkte liegen gelassen. Nach zuletzt zwei Niederlagen – 1:3 im Cup in Horn und 1:2 in der Liga daheim gegen Bregenz – wollen die Mostviertler nun wieder anschreiben.

"Wir wissen um die Stärke von Ried, werden uns dementsprechend vorbereiten und uns den bestmöglichen Matchplan zurechtlegen", sagt Trainer Patrick Enengl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper