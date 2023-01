Samuel Kopf gewann Hundertstel-Krimi gegen seinen Firmpaten

Bei schwierigen äußeren Bedingungen startete der Ennstalcup powered by Salomon heuer am Hochkar. Erstmals gastierten die Topfahrer aus der Region auf der vom Regen beeinträchtigten Draxlerloch-Piste, doch sie lieferten sich dort zwei packende Slalomdurchgänge.

Insgesamt waren 64 Skifahrer von zehn Vereinen am Start. Bei einer Ausfallquote von mehr als zehn Prozent kamen letztlich 54 von ihnen in die Wertung. Das größte Starterkontingent stellten am Hochkar die Naturfreunde Großraming mit 20 Athleten. Und die Organisatoren des Auftaktrennens wurden auch mit zwei Tagessiegen dafür belohnt.

Die Geschichte des Rennens schrieb Samuel Kopf. Der Großraminger feierte nach seiner Verletzungspause mit dem Premierensieg ein fulminantes Comeback. Er gewann den Slalom mit dem Wimpernschlag von zwei Hundertstelsekunden Vorsprung vor seinem Firmpaten, Cousin und dem viermaligen Ennstalcup-Sieger Daniel Lumplecker vom Wintersportverein Trattenbach. Dieser war nach dem ersten Durchgang zwar noch in Führung gelegen, konnte Kopfs Angriff im zweiten Lauf aber knapp nicht parieren. Mit Jan Gassner vom Schiklub Steyr auf Platz drei heizte ein weiterer Youngster dem Titelverteidiger mächtig ein.

Marlies Kaiser Bild: Würleitner

Bei den Damen lief einmal mehr alles für Slalomkönigin Marlies Kaiser. Die Siegerin der letzten fünf Slaloms im Ennstalcup sorgte mit zwei starken Läufen dafür, dass auch bei den Damen der Tagessieg nach Großraming ging. Die weiteren Stockerlplätze belegten Denise Dietl vom Wintersportverein Trattenbach und Liana Garstenauer vom Sportclub Pechgraben.

Ohne Stockerlplatz blieben diesmal der ASV Losenstein, der SC Weyer, Union Maria Neustift sowie die Naturfreunde aus Neuzeug, Enns und Reichraming.

