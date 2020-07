Personalsuche am Steyrer Magistrat wird künftig transparenter

Künftig sollen Entwürfe der Ausschreibungstexte für leitende Positionen am Magistrat mindestens zwei Wochen vor der Ausschreibung den Gemeinderatsparteien vorgelegt werden, um Ergänzungen vornehmen zu können. Zudem soll auch die Stabsstelle für Personalentwicklung einbezogen werden. Michaela Frech (VP/Bürgerforum) überraschte gestern mit diesem Abänderungsantrag zum FP-Vorschlag der Erweiterung der Hearing-Kommission, für den sie bis unmittelbar vor Sitzungsbeginn bei FP, Grünen und Neos warb. Diese Änderung, so Frech, sei wichtig, da sie nur anhand der "Ausschreibung zu 90 Prozent bereits errate, wer den Job erhalten wird". Bürgermeister Gerald Hackl (SP) fand es eigenartig, dass seine Fraktion nicht um Zustimmung gefragt worden sei, kündigte dennoch die Zustimmung an: "Wir haben uns auch in den vergangenen Jahren auf Punkt um Beistrich an die Vorschriften gehalten." Gemeinderat Thomas Kaliba (SP) plädierte zudem für eine Einbindung der Personalvertretung. Der letztlich von allen Parteien eingebrachte Antrag wurde mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen angenommen.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at