ÖBB erneuern Schienen auf der Pyhrnstrecke

Von 28. Mai bis 20. Juni führen die ÖBB in insgesamt acht Nächten Arbeiten auf der Pyhrnstrecke zwischen Nettingsdorf und Kirchdorf durch. Hotspot der Arbeiten ist im Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Kremsmünster und Krift. Dabei kann es auch zu erheblicher Lärmentwicklung kommen. Die ÖBB sind jedoch bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten. Um die Maßnahmen effektiv und sicher erledigen zu können, muss die Strecke zeitweise gesperrt werden: In den Nächten von 28. auf 29. Mai, von 10. bis 16. Juni und von 19. auf 20. Juni. Für Bahnfahrer wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der Ticketkauf ist in den Bussen jedoch nur eingeschränkt möglich. Die ÖBB ersuchen daher, Tickets vor Fahrtantritt auf oebb.at, über die ÖBB App, beim ÖBB Ticketautomaten oder am ÖBB Ticketschalter zu erwerben. Ebenso ist die Beförderung von Fahrrädern in den Autobussen nicht möglich. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt mit dem ÖBB Kundenservice unter 05-17-17-5 in Verbindung zu setzen. Während der Bauarbeiten gilt ein Sonderfahrplan. Anschlussverbindungen können aus betrieblichen Gründen nicht sichergestellt werden.