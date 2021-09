Neuer Studiengang an der FH

Mit Beginn des Studienjahrs startet am 1. Oktober auf Initiative des Landes Oberösterreich an der FH ein neuer, berufsbegleitender Master-Studiengang: "Agrarmanagement und -innovationen" erweitert das Angebot am Campus Steyr.

"Der heimische Agrarsektor ist im Wandel. Veränderte Marktbedingungen, globale und klimatische Trends stellen eine große Herausforderung dar", sagen Andreas Auinger und Michael Schmidthaler vom neuen Studiengang, "moderne landwirtschaftliche Betriebe richten sich daher strategisch neu aus, spezialisieren sich in Bereichen wie Direktvermarktung, betreiben Sonderkulturanbau oder erweitern ihr Angebot um digital unterstützte Dienstleistungen." Die Studienstadt Steyr geht dafür mit der Zeit und eröffnet zu Semesterbeginn ein neues Studentenheim, bietet mit dem modernen Campus FH III die Grundlage für Forschung auf hohem Niveau und setzt mit dem Digitalisierungszentrum neue Standards. Inhalte des Studiums sind Management- und Leadership-Fähigkeiten, Digitalisierung, Produktinnovationen und digitale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Das berufliche Spektrum der Absolventen reicht von der Führung von Großbetrieben bis zum Management von Produktionsbetrieben, Landmaschinenherstellern, lebensmittelverarbeitenden Betrieben sowie Handelsunternehmen und Veredelungsbetrieben. Internationale Vortragende sowie der "International Agricultural Fieldtrip" im vierten Semester tragen zur Internationalisierung des Studiums bei.

"Mit dem neuen Masterstudium bieten wir nun eine durchgängige agrarische Ausbildung auf höchstem Niveau an. Für unsere Betriebe, aber auch für den Standort als Ganzes ist dies eine entscheidende Weichenstellung", sagt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.