Mit Defekt auf Platz zwei

KLAUS/PALMA DE MALLORCA. Das Podium war das Ziel, am Ende ist es für das Rallye-Duo Kris Rosenberger/Sigi Schwarz bei der "Rally Clásico Isla de Mallorca" Rang zwei geworden. "Es war eine sensationelle Rallye mit tollen Sonderprüfungen, auf denen wir von Kris’ Erfahrung profitiert haben", sagt Co-Pilot Sigi Schwarz. Der Gastwirt aus der Steyrling war erstmals auf Mallorca im Einsatz. Rosenberger hatte die Rallye für historische Fahrzeuge 2019 gewonnen und war zuletzt zwei Mal ausgeschieden.

Von Beginn an entwickelte sich ein Dreikampf mit der englischen Paarung Seb Perez/Gary McElhinney und dem deutsch-österreichischen Duo Feustel/Becker. Am Schlusstag lagen Rosenberger/Schwarz zwei Sonderprüfungen vor dem Ziel mit fünf Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Dann brachten Technik-Probleme am Porsche 911 SC (Baujahr 1981) von Rosenberger die Entscheidung. Mit nur fünf Zylindern sicherten die beiden Routiniers unter ca. 130 Startern Rang zwei in der Gesamtwertung hinter Perez/McElhinney ab. Am kommenden Wochenende starten Rosenberger/Schwarz mit einem VW Polo GTI R5 bei der Rebenland-Rallye. (mini)

