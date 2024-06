Lkw drohte umzukippen: Feuerwehr musste hunderte Bierkisten umladen

Ein glimpfliches Ende nahm ein langwieriger Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems): Ein Lastwagen voller Hirter-Bier war gegen 10:30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und aufs Bankett geraten. Der Sattelschlepper drohte umzustürzen, konnte aber rechtzeitig von einem Transportunternehmen gesichert werden.

Der Lastwagen geriet in gefährliche Schieflage. Bild: www.fotokerschi.at | Rauscher

Zur Unterstützung rückte die Freiwillige Feuerwehr Pettenbach an. In einem aufwendige Einsatz mussten zwölfeinhalb Paletten mit je gut 40 Kisten Bier umgeladen und sicher gelagert werden.

Für die Feuerwehr war es ein langwieriger Einsatz. Bild: www.fotokerschi.at | Rauscher

Für die Bergung des Anhängers wurde ein Autokran von einem Transportunternehmen angefordert. Nach gut zweieinhalb Stunden konnten die Kameraden der FF Pettenbach wieder einrücken.

Videoaufnahmen zeigen den Einsatz:

Es ist bereits der fünfte Unfall eines Biertransporters in den vergangenen Wochen: Erst Ende Mai waren in einem Kreisverkehr in Liezen hunderte Gösser-Flaschen auf die Fahrbahn gestürzt und zerbrochen. Wenige Tage davor verlor ein Lkw im Innviertel an die 10.000 Flaschen Weizen, die Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz. Gleich zwei Mal binnen weniger Tage war einem Lastwagen Anfang Mai eine große Menge an Bier aus der Salzburger Brauerei "Stiegl" abhanden gekommen.

