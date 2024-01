LilaConnect: Weiterhin kein Baustart in Steyr, Glasfasernetz in Dietach verkauft

A1 hat das Glasfasernetz in Dietach von VX Fiber gekauft.

Per Aussendung informierten Österreichs führender Kommunikationsanbieter A1 und das aus Schweden stammende Technologieunternehmen VX Fiber am Mittwoch über die Übernahme des Glasfasernetzes in Dietach durch A1 sowie eine größere und langfristige Kooperation. Für Kunden solle sich nichts ändern, sie würden sogar von zusätzlichen Angeboten von A1 profitieren. VX Fiber bleibe weiterhin Betreiber und Serviceplattform des Glasfasernetzes. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

VX Fiber ist jene Firma, die in Dietach seit dem Jahr 2022 unter dem Namen LandConnect tätig ist. Rund 30 Kilometer Glaserfasernetz, 1500 Haushalte sowie einige Betriebe der Gemeinde werden hier betreut.

In Steyr ist VX Fiber unter dem Namen LilaConnect bekannt. Im Herbst 2022 wurde gemeinsam mit der Steyrer Politspitze und Staatssekretär Florian Tursky bekannt gegeben, die Stadt mit Glasfaser zur ersten "Gigabit-City" Österreichs zu machen. Erklärtes Ziel waren etwa 24.500 Anschlüsse über eine Bauzeit von drei bis vier Jahren mit einem Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro.

Nachdem im vergangenen Sommer Gerüchte über eine Vollbremsung von LilaConnect publik geworden waren, sah sich LilaConnect-Sprecherin Birgit Rutter zu einem Dementi veranlasst: Der Plan für einen Baustart im Herbst 2023 sei weiterhin aufrecht, wie auch der für den Ausbau verantwortliche Martin Stadlmann bestätigte. Laut Geschäftsführer Michael Haiss war "das Vorvermarktungsziel für das erste Gebiet bereits erreicht", die Zwischenbilanz stimme und Steyr steuere erfolgreich in Richtung digitale Zukunft.

Passiert ist seither freilich wenig bis gar nichts. Von einem Baustart ist nichts zu sehen, Kunden werden damit vertröstet, dass sie bis Ende des ersten Quartals 2024 nähere Informationen erhalten sollen. Trotz mehrmaliger Anfrage war kein Vertreter von LilaConnect für weiterführende Auskünfte zu erreichen.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

