Leonhard Wegmayr holte ersten Staatsmeistertitel

Auf dem Patscherkofel erfüllte sich Leonhard Wegmayr vom Askö Schibobclub Steyr einen lang gehegten Traum: Er wurde im Slalom erstmals Staatsmeister. Es war zugleich auch der erste Staatsmeistertitel für die Steyrer bei den Herren. Doch damit nicht genug, Wegmayr eroberte im Super-G, Riesentorlauf und in der Kombination jeweils den Vizestaatsmeistertitel.

Die Steyrer Damen standen ihm um nichts nach. Hier gingen zwei Staatsmeistertitel an Pia Zoister im Super-G und Kerstin Zoister im Riesentorlauf. Das Mutter-Tochter-Duell endete somit unentschieden.

Bei den Schülern scheffelte Michael Mayrhofer in der U15 gleich vier österreichische Meistertitel. Sein Bruder Peter Mayrhofer wurde bei den Schülern in der U12 viermal Zweiter. Marcel Mayr wurde in der U15 jeweils Zweiter im Super-G und im Riesentorlauf. In der Jugend gab es für Tobias Gruber viermal Bronze, in der U12 holte Mara Zoister jeweils Silber im Slalom und in der Kombination.