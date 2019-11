Katharina Kreundl gewann erstmals ihr Heimrennen

Christkindln, Adventkalender, Weihnachtsmänner, Elfen – das passende Flair beim 15. Steyrer Christkindllauf brachten jene Läufer auf die Promenade, die sich wieder einmal originell verkleidet auf die 5,2 Kilometer lange Strecke machten. Denn die Lufttemperatur von plus 15 Grad ließ trotz romantischer Beleuchtung mit 100 Fackeln im Schlosspark kaum Adventstimmung aufkommen. Dafür spornte das laue Föhnlüfterl die rund 400 Starter im Hauptlauf und davor die etwa 300 Kinder und Jugendlichen zu Topleistungen an.

Nach Olympiahoffnung Valentin Pfeil, der diesmal als Lokalmatador und Titelverteidiger verletzt passen musste, durfte LAC-Obmann Fritz Steinparz auch heuer über einen Heimsieg jubeln. Katharina Kreundl setzte sich bei den Damen in 18:38 Minuten erstmals beim Christkindllauf vor der Linzerin Sigrid Herndler und der jungen Mostviertlerin Katharina Götschl durch. "Mit der Zeit bin ich zufrieden", sagt die 26-jährige Steyrerin, die sich wieder aufs Laufen konzentrieren kann: "Ich habe vor vier Wochen mein Pharmazie-Studium abgeschlossen, jetzt habe ich mehr Zeit fürs Training." Ziel sei es vorerst, ihre Bestzeiten über 5000 und 10.000 Meter anzugreifen.

Bei den Männern gab es ebenfalls einen Stockerlplatz für Steyr. Tobias Rattinger, der gestern seinen 22. Geburtstag feierte, wurde nur elf Sekunden hinter Sieger Isaac Toroitich-Kosgei (Zehnkampf Union Linz) und sieben hinter Österreichs Mittelstrecken-Toptalent Kevin Kamenschak (ATSV Linz) in 15:57 Minuten Dritter. "Der Lauf war okay, diese Woche war das Training sehr intensiv", sagt der 22-Jährige, der vor dem Start erfahren hatte, dass er für die Crosslauf-Europameisterschaft am 8. Dezember in Lissabon qualifiziert ist: "Mein Form passt. Und ich habe Papa (Anm.: Ex-Staatsmeister Helmut Rattinger) schon die Topzeiten über 800 und 100 Meter abgenommen. Jetzt arbeite ich mich langsam nach oben."

Weitere Ergebnisse finden Sie auf www.pentek-timing.at

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at