Karin Oberaigner leitet in Zukunft den Forstbetrieb

Karin Oberaigner übernimmt die Direktion von Laurenz Aschauer, der an eine Dienststelle in seiner Heimat im Salzkammergut zurückkehrt.

Oberaigner wird den Forstbetrieb der ÖBf auf einem 40.000 Hektar großen Gebiet leiten, das sie wie ihre Westentasche kennt. Die Absolventin der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien im Fachgebiet Forstwissenschaften führte auch als Rangerin Besucher durch den Nationalpark Kalkalpen. Beim Studium in Wien habe sie bereits "das Ökosystem Wald kennen und lieben gelernt", sagt die ausgebildete Forstwirtin, die zudem in ihren Tätigkeiten auch OÖ. Naturwacheorgan und diplomierte Yoga-Trainerin ist. Diese Vielseitigkeit hat sie in ihren Beruf als Rangerin eingebracht, und mit einem ganzheitlichen Bewusstsein will sie jetzt auch den Forstbetrieb der ÖBf im Steyrtal führen. Die Betriebsführung soll dem "Ökosystem Wald" Rechnung tragen, stellt sie sich als Anspruch. In ihrer Freizeit sucht Oberaigner bei Skitouren und beim Bergsteigen ebenfalls die Natur auf. Daheim zählt Musik zu ihren Leidenschaften.

Aschauer Bild: (ÖBf)

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr