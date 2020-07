Jonas Rapp am Glockner auf Rang drei

Im Einzelfahrmodus von Heiligenblut auf den Großglockner zum Hochtor, Startintervalle von einer Minute - so kämpften die Athleten um den Sieg. Topfavorit und World Tour-Profi Hermann Pernsteiner vom Team Bahrain-McLaren kam dabei am stärksten aus dem Lockdown der Corona Krise und sicherte sich Platz 1. Der elf Kilometer lange Anstieg mit 900 Höhenmetern und einer maximalen Steigung von zwölf Prozent verlangte den Teilnehmern alles ab. So wurde bei Gegenwind, aber strahlendem Sonnenschein, eine Siegerzeit von 32:43,0 Minuten erzielt.

Jonas Rapp vom Team Hrinkow Advarics Cycleang Steyr übernahm zwischenzeitlich sogar die Gesamtführung mit einer Auffahrtszeit von 34:05,9 Minuten. Am Ende belegt der Langzeitführende Rang 3 und schrammt nur knapp am Glocknerkönig vorbei. Zweiter wurde der Welser Riccardo Zoidl.

Heute folgt bereits das Kitzbüheler Horn, am Donnerstag der Rettenbachferner im Ötztal mit einer Länge von 26,9 Kilometern und schweren 2850 Höhenmetern. Der Showdown ist täglich live zu sehen auf k19.at sowie eurosport.de.