Sehnsüchtig haben die Menschen die Wiederöffnung der Lokale ersehnt. Viel war heute bei einem ersten Lokalaugenschein noch nicht los, vor allem in den Wirtshäusern. War aber auch klar: Weder das Wetter spielt mit, noch ist es tagsüber die richtige Zeit für eine Beisltour. Aber das wird schon noch. Und vielleicht wird ja bald jeder jemanden kennen, der am Freitag beim Wirt gesessen ist. Mein erster Abstecher hat übrigens dem Cafè "Das kleine Schwarze" am Grünmarkt gegolten.