Im Stadel trat einst auch Staatsmann Alois Mock als Laiendarsteller auf

Das wissen die wenigsten über den ehemaligen Außenminister und "Mister Europa" Alois Mock: Der große österreichische Staatsmann war auch einmal in seinem Leben Theaterdirektor. Ab 1954 wurde auf einer Bühne in einem Stadel des Gasthofes Dellmor-Rechberger regelmäßig Theater gespielt. 1982 gründeten die Laienmimen einen eigenen Verein und wählten Alois Mock als Obmann an ihre Spitze.

In den folgenden Jahren wurden die Funktionen und Tätigkeiten in Wien für den Mostviertler Politiker aber immer mehr, sodass er die Führung des Theatervereins seinem Nachfolger übergab. Mock habe sich mit voller Kraft für den Theaterbetrieb engagiert, weiß der heutige Obmann Martin Zehetgruber. Mock sei wie bei allen Aufgaben, die er übernommen hatte, mit enormem Fleiß an die Theaterarbeit herangegangen.

Eine Entscheidung, die die heutige Theatergeneration getroffen hat, hätte der Ahnherr Alois Mock voll unterstützt, ist sich Zehetgruber sicher. Die Euratsfelder Theaterfreunde sind jetzt der Laienschauspielvereinigung der NÖ. Eisenstraße beigetreten. Damit werden die nun 110 Sitzplätze in dem alten Theaterstadel wohl noch schneller ausverkauft sein.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at