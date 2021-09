Hubschrauber rettete 25-Jährige vom Schieferstein

Die junge Frau (25) war Donnerstagvormittag gemeinsam mit einer Freundin von Losenstein kommend in Richtung Schieferstein aufgebrochen. Am Weg zwischen Steinerner Jäger und Schieferstein stolperte die 25-Jährige und stürzte zirka zehn Meter ab. Ihre Begleiterin setzte sofort die Rettungskette in Gang. Die Verletzte wurde im Anschluss von der Flugrettung mit einem Tau gerettet und ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.