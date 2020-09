Grüner Landesrat sieht für Skigebiet schwarz

Das Gefühl, gegen die Erweiterung des Skizirkus von der Höss in Hinterstoder nach Vorderstoder alleine zu sein, hatte Christine Zauner von der Bürgerliste "BERGauf" lange nicht mehr. Bei der Onlinepetition gegen Gondelbahnen, die den Ort mit 10,4 Pistenkilometern an das Skigebiet anschließen sollen, unterschrieben bis gestern bereits 15.200 Gegner.

In der Politik bekommt die Bürgerinitiative "Bergdorf Vorderstoder – Naturjuwel in Gefahr", die Herbert Rohregger gestartet hat, ein immer größeres Echo. Unlängst hat sich die dritte Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer (SP) gegen das 45 Millionen Euro teure Projekt ausgesprochen, weil damit kostbare Berglandschaft zerstört werde. Keine Meinungsverschiedenheit besteht auch zwischen der Landtagsabgeordneten der Grünen Maria Buchmayr, die bei den Ausbauplänen von "Realitätsverweigerung" gesprochen hat, und Landesrat Stefan Kaineder (G), der sich am Mittwoch das Projektgelände angesehen hat. Das Problem sei die Höhenlage der Trassen zwischen 750 und 1200 Metern Seehöhe, die nur noch künstlich beschneit werden könnten. "Wir werden das genau prüfen, ob es überhaupt sinnhaft ist, in diesen Höhenlagen eine teure Skigebietserweiterung zu finanzieren", sagt Kaineder. Neben der VP kann sich LAbg. Michael Gruber (FP) – "aber nur im Einklang mit Begleitmaßnahmen" – die Skigebietserweiterung vorstellen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at