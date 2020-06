Gleinker Schüler pflanzten im Schulhof einen 15 Jahre alten Kastanienbaum

Die Resonanz auf die von Leopold Födermayr initiierte und von der Stadt Steyr sowie den OÖN unterstützte Aktion "1000 Bäume für Steyr" ist enorm. Weiterhin langen viele Vorschläge von Steyrern ein, wo im Stadtgebiet Bäume gepflanzt werden sollten, und auch ein Team des Magistrats Steyr hat bereits eine erkleckliche Anzahl an Plätzen aufgelistet, wo Bäume fehlen oder gar Alleen entstehen könnten. Ebenso melden sich immer wieder Steyrer, die auch eine Patenschaft für einen oder mehrere der 1000 Bäume übernehmen möchten.

Anonym bleiben möchte jene Spenderin, die der Landesschule Steyr-Gleink einen Baum finanzierte. Der 15 Jahre alte, stattliche Kastanienbaum wurde gestern mit großem Elan von den Schülern der 3b gemeinsam mit Gärtner Walter Halbartschlager im Schulhof gepflanzt. "Diese Aktion 1000 Bäume für Steyr ist einerseits eine tolle Idee", sagt Schuldirektor Andreas Aichinger, "andererseits tut es unseren Schülern auch sehr gut, bei dieser Pflanzung selbst Hand anzulegen." Der direkte Zugang zur Natur sei für die Jugendlichen überaus wertvoll. Positiver Nebeneffekt: Auf dem Schulgelände müssen demnächst einige kranke Bäume gefällt werden, da ist ein großer Kastanienbaum als Ersatz gleich doppelt wertvoll.

An der Landesschule Steyr-Gleink werden seit ihrer Erbauung im Jahr 1967 Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten im Sozialverhalten unterrichtet. Waren dies einst ausschließlich Schüler aus dem angeschlossenen, 2009 geschlossenen Kinderheim Gleink, so werden mittlerweile Schüler aus ganz Oberösterreich in allen Schultypen von der Volks- über die Neue Mittel- bis hin zur Polytechnischen Schule vom speziell ausgebildeten Lehrerkollegium unterrichtet. "Anhand der speziellen Lebenssituationen und Problembereiche der Schüler werden individuelle Förder- und Erziehungsprogramme ausgearbeitet", sagt Aichinger, "diese bauen auf den Stärken und Ressourcen unserer Kinder auf."

