Gartentage im grünen Paradies

Vom 15. Mai bis Ende Juli erwartet Sie ein 8000 Quadratmeter großes Gartenparadies mit Schmiedekunst in traumhafter Landschaft. Eine Vielzahl an Bäumen, Sträuchern und Blumen sowie liebevoll geschaffene Sitzplätze laden zum Verweilen und Genießen ein. "Wir laden dazu ein, Kraft zu tanken, zur Ruhe zu kommen und die Lust am Gärtnern hautnah zu erleben", sagen Alfred und Marianne Messner.

Öffnungszeiten sind jeden Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung. Infos unter www.schaugarten-messner.at

