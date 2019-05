Für jeden Gast ein guter Schluck und köstlicher Happen

Schulter an Schulter schenkten Sepp Zeiner, Mostbaron aus Zeillern im Bezirk Amstetten, und Lukas Schiefermair sen., Mostbauer aus Kematen/Krems, ihre edlen Tropfen im Genusszelt aus. Die beiden Trachtenträger kennen einander schon ein halbes Leben lang und keinen Brotneid. "In Langenlois gibt es wahrscheinlich so viele Weinbauern wie Mostbauern in ganz Österreich. Da müssen wir zusammenhelfen", sagt Zeiner.

Bäcker Dietmar Riess zeigt Luca Nosko (7) aus Sierning, wie man ein Salzstangerl rollt

Der Zusammenhalt der bäuerlichen Produzenten, dem die Konkurrenz auf dem Markt keinen Trennstrich macht, war beim großen Landesmostfest auf dem Steyrer Stadtplatz zu spüren und auch zu schmecken. Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP) konnte eine Kooperation der Traunviertler Mostproduzenten mit der Moststraße im benachbarten Niederösterreich, dem Kernland des Birnenbestandes, verlautbaren. Zudem gelobte er den Intendanten des Steyrer Musikfestivals Karl-Michael Ebner und die Wolferner Unternehmerin Bettina Stelzer-Wögerer als "Most-Botschafter" an.

Most-Botschafter: Karl M. Ebner und Bettina Stelzer-Wögerer mit Landesrat Max Hiegelsberger.

Das steigert die Qualität über die jeweilige Branche hinaus. "Egal ob nun der Most der kleine Bruder des Weines ist, verdanke ich meinem Vater viel und er sagt, er hat auch einiges von mir gelernt", meint Lukas Schiefermair jun. Der Bauernsohn hatte in Klosterneuburg die Weinbauschule besucht, im Ausland bei Kellereien Erfahrung gesammelt und vor dem elterlichen Hof in Kematen/K. Rebstöcke gepflanzt. Die Ernten keltert er jetzt großteils als Gemischten Satz; für die Spezialität, die man aus Wien kennt, werden Trauben von Müller Thurgau, Chardonnay und Weißburgunder bereits gemeinsam gepresst und nicht erst als Weine "vermählt".

Die Mostbauern haben indes nicht geschlafen. Neu am Markt sind Moste, die im Eichenfass ausgebaut wurden, und eine bunte Vielfalt an spritzigen Cidern.

Alte Freunde: Zeiner und Schiefermair sen.

