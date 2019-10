Franzobel liest in Sierning für Ärzte ohne Grenzen

Ein Mann in den Fängen der Justiz, eine Mordtat – und der Opernball als Propagandaspektakel. Der neue Kriminalroman von Bestsellerautor Franzobel fesselt.

Der erfolgreiche Getränkehändler und Barbesitzer Malte Dinger ist ein Glückspilz. Als er jedoch unverschuldet in die Fänge der Justiz gerät, steht plötzlich seine ganze Existenz auf dem Spiel. Für den Balkan-Casanova Branko ist das Leben da schon vorbei. Vieles deutet darauf hin, dass er das Opfer abseitiger sexueller Praktiken geworden ist, doch Kommissar Groschen glaubt nicht recht daran. Das Verhältnis Brankos zu der lustig gewordenen Witwe des Bau-Tycoons Hauenstein bringt dann die Machenschaften der neuen rechtsnationalen Regierung ans Licht, die den bevorstehenden Opernball als Propagandaspektakel inszenieren will.

Franzobels neuer Krimi spielt in der Zukunft, ist aber brandaktuell. Der Autor liest in Sierning auf Einladung des gemeinnützigen Vereins „Cildrenplanet“. Der Erlös der Eintrittsgelder (Vorverkauf in der Bibliothek Sierning 10 Euro, Abendkasse 13 Euro) geht unmittelbar an Ärzte ohne Grenzen.

Franzobel erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis (1995), den Arthur-Schnitzler-Preis (2002) und den Nicolas Born-Preis (2017). Zuletzt erschienen die Krimis „Wiener Wunder“ (2014) und „Groschens Grab“ (2015) sowie 2017 sein Roman „Das Floss der Medusa“, für den Fanzobel auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand und den Bayerischen Buchpreis erhielt.