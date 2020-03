Fit mit Freude gegen die Corona-Tristesse

Für die erste Übung heute benötigen Sie drei bis vier Klopapierrollen, die sie mit ausgestreckten Händen halten. Stellen Sie sich mit den Beinen hüftbreit hin, lehnen Sie sich an eine Tür an und gehen Sie mehrmals in die Hocke. Die Knie sollten dabei nicht über die Zehenspitzen hinaus kommen.

Übung zwei: Ein Bein auf einen Sessel nach hinten ablegen, mit dem anderen einbeinige Kniebeugen machen. Diese Übung kräftigt zusätzlich die Gesäßmuskulatur und dient auch der Gleichgewichtsschulung.

Eine Videoanleitung der Corona-fit-Übungen mit Hans Käferböck sehen Sie hier:

• Alle bisherigen Übungen mit Hans Käferböck finden Sie hier.

