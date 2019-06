Festkonzert: 900 Jahre Pfarrkirche

Verschiedene Ensembles wie Alte Musik, Vocal Bernstain, Gospel, Klarinetten, Trompeten sowie das Kammerorchester und die Singschule musizieren und singen in der Pfarrkirche. Anschließend wird die Festschrift präsentiert, die Einblicke gibt in die Geschichte, Kunst und Architektur, Pfarrleben, Kirchenjahr. Zumal Kirchdorf vor 900 Jahren eine Gründung des Stiftes Kremsmünster war, entstand in Zusammenarbeit mit der Weinkellerei der Festwein Gregorius, ein Grüner Veltliner 2018 und K.M+B, ein Cuvée aus Blaufränkischem und Merlot. Zur Abrundung werden Festpralinen aus der Konditorei Sturmberger angeboten. Der Reinerlös kommt der Orgel zugute.

