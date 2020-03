Er weiß, wie Lehrer wirklich ticken

Lehrer sind ein eigener Schlag Mensch. Niemand weiß das besser als Lehrer. Markus Hauptmann ist einer von ihnen, ein Volksschullehrer mit ganzer Seele sogar. Und er ist Kabarettist. In seinem Soloprogramm „Highlights aus der Schule“ geht er am Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr im Alten Theater der Frage nach, wie Lehrer wirklich ticken und warum sie ihren Beruf so gerne mit ins Privatleben nehmen.

Hauptmann ist aber nicht nur Lehrer, er ist auch Vater. Und so nimmt er sich gegenseitig selbst auf die Schaufel. Es ist ein Abend für all jene, die immer schon wissen wollten, wie die Lehrer ihrer Jugend beziehungsweise die ihrer Kinder so ticken, und auch für all die Kollegen da draußen, die verzweifelt nach einer Antwort auf die Frage „Wieso bin ich, wie ich bin?“ dürsten. Ein Abend, der die Lachmuskeln trainiert