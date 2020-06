Einbruch und Vandalismus aufgeklärt

Den Beamten gelang es demnach einen Einbruchsdiebstahl in ein Restaurant und eine Sachbeschädigung einer öffentlichen Toilette in Wartberg an der Krems am Mittwochabend zu klären. Sieben Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 23 Jahren aus den Bezirken Kirchdorf und Linz Land werden demnach beschuldigt, gegen 21.15 Uhr ein Fenster des Restaurants aufgezwängt und sich so Zutritt verschafft zu haben. Dort hätten sie dann eine Reihe alkoholischer Getränke gestohlen, so die Polizei.

Gegen 23 Uhr hätten sie sich schließlich zum Bahnhof begeben, einen Seifenspender beschädigt und eine starke Unordnung hinterlassen. Einige Jugendliche zeigten sich geständig, einige bestritten an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Steyr und der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.