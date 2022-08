Ehrenamtliche durchforsten für Bedürftige Stadtwald

Die Koalition aus VP, SP und Liste "FUFU" hat einen Aktionstag ins Leben gerufen, damit nach der Teuerungswelle bei der Energie Wohnungen von sozial bedürftigen Waidhofnern im Winter nicht kalt bleiben. Am 14. September rücken Vertreter aus Politik und Verwaltung, Feuerwehr, Verein J.O.B. und weitere Ehrenamtliche mit Kettensägen und Äxten aus, um im Stadtwald Brennholz zu machen. "Wir wollen zur Hilfe für Mitbürger mit geringem Einkommen selber Hand anlegen", sagt Stadtrat Martin Dowalil von der Liste "FUFU". "Wir verstehen die Ängste der betroffenen Mitbürger und Mitbürgerinnen", erklärt Bürgermeister Werner Krammer (VP). Wer maximal 2,5 Festmeter am Aktionstag aus dem Wald abholen will, meldet sich bis 12. September per Mail post.fjs@waidhofen.at oder Telefon +43 7442 511 330 am Sozialamt, das prüft, ob ein Anspruch auf die Unterstützung besteht. "Bitte keine Scheu!", ermuntert Vizebürgermeister Armin Bahr (SP) Bedürftige, "gemeinsam werden wir Notlagen meistern."