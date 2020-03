Hilferuf von Vorwärts Steyr: „Wir kämpfen ums Überleben“

Nach dem Finanzcrash und Konkurs zu Beginn dieses Jahrtausends steht der SK Vorwärts Steyr neuerlich am Rande des finanziellen Abgrunds. Grund ist diesmal nicht Misswirtschaft sondern das Coronavirus, das den Verein von den so dringend nötigen Einnahmen abschneidet. „Die 2. Bundesliga hat den Spielbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt“, sagt Obermair, „niemand weiß, wie es weitergeht. Bis zum Ende der Saison entgehen uns rund 120.000 Euro an Zuschauereinnahmen.“ Zusätzlich würden dem Verein die Einnahmen aus dem Gastrobetrieb, also die Bier- und Bosna-Gelder, fehlen. Zeitgleich muss der SK Vorwärts finanziellen Verpflichtungen wie laufenden Gehältern nachkommen. Die fehlenden Einnahmen führen zu einer massiven Bedrohung der Liquidität des SK Vorwärts Steyr. Das Jahresbudget der Rot-Weißen beträgt rund 1,2 Millionen Euro.

Obermair: „Wir sind nicht der einzige Fußballverein, der ums Überleben kämpft. Die Situation ist bei jedem Verein ernst.“ Die Entscheidung über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs treffe letztendlich die Regierung.

Der Vorstand des SK Vorwärts Steyr lotet im Moment alle Möglichkeiten einer finanziellen Entlastung wie beispielsweise Kurzarbeit aus. Aktuell werden im Kader sechs Vollprofis beschäftigt, bei den weiteren Spielern handelt es sich um Halbprofis. „Wie bei anderen Vereinen wird der Weg an der Kurzarbeit nicht vorbeiführen, um die Liquidität des Vereins nicht zu gefährden“, verlautbart der Verein in einer Aussendung, „hier muss jedoch noch ein Einvernehmen mit den Mitarbeiter hergestellt werden.“

Eine offene Kommunikation mit Fans und Unterstützern liege den Rot-Weißen am Herzen, heißt es in dem dramatischen Appell weiter: „Deshalb ist es uns ein Anliegen gerade auch in dieser schweren Zeit zu informieren und den Ernst der Lage zu unterstreichen. Der SK Vorwärts Steyr ist für alle Ideen und Aktionen, die uns helfen können, dankbar. Denn nur wenn wir jetzt in diesen schwierigen Zeiten einmal mehr zusammen halten, kann es uns gelingen den SK Vorwärts Steyr am Leben zu erhalten.“

Auch sportlich ist die Situation für Verein und Spieler alles andere als einfach. Die Spieler halten sich zwar mit einem individuellen Trainingsprogramm fit, Mannschaftstraining gibt es allerdings keines.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at