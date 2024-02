Die Faschingsnarren tanzen über die Landesgrenze

ERNSTHOFEN, KRONSTORF. Die vierjährige Wartezeit hat am Sonntag, 11. Februar, ihr Ende: An diesem Tag startet um 13.57 Uhr der sechste länderübergreifende Faschingsumzug von Ober- nach Niederösterreich, exakt von Kronstorf nach Ernsthofen. Bei diesem Umzug mit rund 30 Gruppen und Musikkapellen handelt es sich um das größte Faschingsspektakel im Raum Enns-Donauwinkel. Die Route führt von der Hauptstraße in Kronstorf über die Ennsbrücke ins Ortszentrum von Ernsthofen, wo der Abschluss des närrischen Umzugs und in der dortigen Veranstaltungshalle eine Faschingsdisco stattfinden. Aus diesem Grund werden die Verkehrsverbindung von Kronstorf nach Ernsthofen über die Ennsbrücke sowie die Ortsdurchfahrten von Kronstorf und Ernsthofen am Faschingssonntag von 13.30 bis 16.30 Uhr gesperrt.

