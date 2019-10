Das Schaulaufen der Stars auf der Gugl

Das Starterfeld des am Sonntag beginnenden Upper Austria Ladies in der Linzer Tips Arena ist top. Turnierdirektorin Sandra Reichel hat nicht weniger als sechs Spielerinnen aus den Top 25 der Welt engagiert. Das ist sensationell, wenn man bedenkt, dass das Event mit einer verhältnismäßig niedrigen Dotation von 250.000 US-Dollar keine große Nummer auf der WTA-Tour ist.

"Wir sind ausgesprochen glücklich, wie sich das Ganze entwickelt", freut sich Sandra Reichel, die zwar – was den Ausgang des Turniers betrifft – neutral bleibt, aber doch eine sentimentale Favoritin mit Lokalkolorit hat: "Ich wünsche unserer Babsi Haas, dass sie im Kreis dieser Weltklassespielerinnen zeigt, was sie kann."

Die 23-Jährige aus Weyer steht aktuell auf Position 149 der Weltrangliste. Erst im August hatte die Rechtshänderin ihren größten Erfolg gefeiert und das Finale beim mit 60.000 Dollar dotierten ITF-Sandturnier in Hechingen (D) gewonnen. Zuvor war sie beim 60.000-Dollar-ITF in Rom im Finale an der ehemaligen Weltranglisten-Fünften Sara Errani gescheitert. Mit dem in Steyr spielenden Kornspitz-Team Oberösterreich wurde Haas kürzlich Mannschafts-Vizestaatsmeisterin. "Sie ist jetzt so richtig fit und hat dadurch das nächste Level erreicht", sagt ihr Trainer Jürgen Waber.

Mit der topgesetzten Tschechin Petra Kvitová (WRL-Nr. 7 / Siegerin 2011), Barbora Strycová (2017) und Camila Giorgi (2018) sind drei weitere ehemalige Turniersiegerinnen mit von der Partie. "Es ist eine Freude, wieder nach Linz zu kommen", sagt auch Belinda Bencic, die heuer den Hopman-Cup (mit Roger Federer) sowie Dubai gewonnen hat. Bei den diesjährigen US Open stieß die Schweizerin bis ins Semifinale vor und schob sich auf Rang zehn der Welt.

"Pretty Belinda"

In Linz werden sie für die Viertelfinalistin von 2017 wieder "Pretty Belinda" von Schlager- und Popsänger Chris Andrews einspielen, was Bencic gefällt: "Meine Eltern haben mich nach diesem Song benannt." Neben den oben genannten Assen wird man auch Anastasija Sevastova (WRL-Nr. 18), Anett Kontaveit (Nr. 19), Donna Vekic (Nr. 21) und Julia Görges (Nr. 25) auf dem Zettel haben müssen. Letztere tritt zum neunten Mal in Linz an, dreimal stand sie im Finale. Vielleicht klappt es heuer mit dem ersten Titel. "Das wäre natürlich schön", sagte die 30-Jährige. Ebenfalls in Linz aufschlagen wird Coco Gauff. Das 15-jährige US-Toptalent (Nr. 111) war in Wimbledon sensationell ins Achtelfinale vorgestoßen, muss in Linz aber in die Quali.

Tickets für das Upper Austria Ladies 2019: LIVA Service Center (Tel. 0732/775230, E-Mail: kassa@liva.linz.at), oberösterreichische Raiffeisenbanken, oeticket.com

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Roger Federer Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at