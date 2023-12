Da bleibt dir die Spucke weg: Riesenspende der Steyrer DJs

"Seit dem Bestehen unseres Kinderschutzzentrums haben wir noch nie eine derartig große Spende erhalten", sagte der zu Tränen gerührte Wigwam-Obmann Ewald Staltner. Nahezu unglaubliche 26.240,85 Euro übergab der erst vor zwei Jahren gegründete Pop-up-Aid-Club im Rahmen seines "Donation Dance Spenden Clubbing" im Museum Arbeitswelt an das Kinderschutzzentrum Wigwam. Gesammelt wurde diese Summe bei mehr als 30 Events an den schönsten Plätzen in Steyr. "Die Spenden, die wir erhalten, gehen zu 100 Prozent an Hilfsprojekte", sagt Obmann Karl Landa. "Wir haben auch heuer wieder alle unsere Ziele bei weitem übertroffen." Die Summe sei auch ein Rekordergebnis für den Pop-up-Aid-Club, der bereits den Spendenzweck für das kommende Jahr gefunden hat: 2024 widmet sich der Verein dem Thema Armut und Obdachlosigkeit, die Spendenboxen werden für den Verein Wohnen in Steyr geöffnet sein. Begeistert vom Spendenclubbing im MAW und der Rekordspende waren 150 Gäste, darunter Moderatorin Daniela Zeiner, Stephan Rosinger (MAW), Bernhard Pühringer und Dennis Landa (Pop-up-Aid-Club), Wigwam-Obmann Ewald Staltner, Club-Obmann Karl Landa und Stadträtin Katrin Auer. Foto: Privat

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner