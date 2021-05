Bestzeit in der Regatta

Bei den Eröffnungsrennen auf der neuen Wildwasser-Slalomstrecke des NFKC Ybbs auf der Traisen in Spratzern/St. Pölten waren am Samstag auch drei Nachwuchsfahrer von Forelle Teefix Steyr im Einsatz. Im Slalom belegten in der Klasse Schüler B Valentin Meisl und Ben Briedl die Plätze 2 und 4. Tim Briedl wurde bei den Schülern A Dritter. Die Regatta konnte Tim Briedl mit Bestzeit in Schüler A klar für sich entscheiden. Valentin Meisl und Ben Briedl, die beiden jüngsten Forellenstarter, erreichten die Plätze 2 und 4.

Im Juli findet für die Forellekanuten auf der steirischen Mur der nächste Wettkampf statt.