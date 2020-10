Bad Haller Polizei legte Mopeddieben das Handwerk

Nach längeren umfangreichen Ermittlungen von Beamten der Polizei Bad Hall konnten ein einschlägig vorbestrafter 20-Jähriger, zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger, alle aus dem Bezirk Steyr-Land, ausgeforscht werden. Das kriminelle Quartett hatte gezielt vier Motorfahrräder gestohlen und danach versteckt. Die vier jungen Österreicher hätten die Zweiräder einem bisher unbekannten ungarischen Mann um 900 Euro pro Stück verkaufen wollen. Aus dem Geschäft mit dem Ungarn wurde dann aber nichts. Daher zerlegten sie die Mopeds in ihre Einzelteile und flexten die Fahrgestellnummer heraus. Die Teile wollten sie danach über gefakte Internet-Accounts verkaufen.

Die Beschuldigten versuchten überdies, im Kurbezirk ein Kleinmotorrad samt Kennzeichen zu stehlen. Allerdings schafften sie es nicht, das Kleinmotorrad in Betrieb zu nehmen. Daher warfen sie es beschädigt in ein Feld und ließen es liegen. Ebenso stahlen sie in Bad Hall eine 350er KTM aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses. Aber auch hier schafften sie es nicht, das Motorrad in Betrieb zu nehmen und versteckten sie es in einem Wald. Beim Abtransport des Fahrzeuges aus der Tiefgarage beschädigten sie allerdings einen Pkw und verursachten einen Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Beschuldigten sind zum Großteil geständig, zwei Jugendliche haben laut Auskunft der Polizei den von ihnen verursachten Schaden bereits wieder gutgemacht. Das Quartett wurde bei der Staatsanwaltschaft Steyr wegen Einbruchsdiebstahles, Urkundenunterdrückung, Diebstahles und gefährliche Drohung angezeigt.

Bei drei durchgeführten Hausdurchsuchungen konnten zahlreiche Fahrzeugteile sichergestellt werden. "Wir haben diesen Fahndungserfolg unserer Hartnäckigkeit, aber auch ein wenig Glück zu verdanken", sagt einer der ermittelnden Beamten. Der verursachte Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

