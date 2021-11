685 Corona-Kranke, 215 davon Impfdurchbrüche

Nein, da habe er andere Zahlen: FP-Vizebürgermeister Helmut Zöttl zog gestern die offiziellen Krankenstandsmeldungen in Steyr zur Corona-Pandemie in Zweifel, die Sozialstadtrat und Arzt Michael Schodermayr (SP) im Zuge einer von der FP beantragten "Aktuellen Stunde" im Gemeinderat mitteilte. Zuvor hatte Zöttl auch die Zustimmung seiner Fraktion zu den von der Stadt gemeinsam mit dem Roten Kreuz betriebenen Impfstraßen zurückgezogen, weil der Gesundheitsminister auf Impfplicht umgeschwenkt sei. Schodermayr teilte mit, dass von derzeit 685 an Corona erkrankten Patienten 215 einen Impfdurchbruch gehabt hätten, deren Krankheitsverlauf durchgehend mild sei. Zu der mit Samstag in Steyr beginnenden Impfung der Fünfjährigen, bei denen die Ansteckung derzeit besonders hoch ist, sagte Zöttl: "Letzte Bitte, lasst die Kinder in Ruhe".