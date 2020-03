500 Steyrer fordern schöneren Bahnhof

STEYR. Bei einer Online-Petition, die die Steyrer Aktivistin Ruth Pohlhammer ("Uns reichts" und "One Billion Rising") ins Leben gerufen hat, geht der Zeigerstand steil nach oben: Binnen weniger Tage haben bereits mehr als 500 Teilnehmer einen Aufruf auf der Plattform "mein #aufstehn" elektronisch unterschrieben, mit dem ein rascher Umbau und eine Modernisierung des Steyrer Bahnhofes gefordert wird. Für die Initiatorin Ruth Pohlhammer, die auch Vorstandsmitglied der Steyrer Grünen ist, ist der Bahnhof keine Visitenkarte, die derzeit und insbesondere während der Landesausstellung 2021 herzeigbar wäre. Es fehlten ein ordentliches WC inklusive Toiletten für Menschen mit Behinderungen, eine Gaststätte für die Reisenden sowie eine Trafik, die Lesestoff für eine Zugfahrt bieten würde. Im Wortlaut der Petition heißt es: "Das einstige Bahnhofsrestaurant ist zur Müllhalde verkommen, und besorgte Steyrerinnen und Steyrer fragen sich, ob das so bleiben soll in der Statutarstadt Steyr, die immerhin die drittgrößte Stadt Oberösterreichs ist." (feh)

