21-Jährige nach Unfall in Auto eingeklemmt

Eine 21-jährige Frau aus Steyr fuhr am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr mit dem Auto in Losenstein auf der Eisenbundesstraße 115 Richtung Steyr. Laut Zeugenaussagen geriet sie plötzlich auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, welcher mit 40 Tonnen Holzstämmen beladen war.

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den freiwilligen Feuerwehren Losenstein und Ternberg aus dem Pkw geschnitten werden, berichtete die Polizei. Sie wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Steyr eingeliefert. Der Lkw-Fahrer, ein 24-jähriger kroatischer Staatsbürger, blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Auch am Lkw entstand schwerer Schaden.

Lokalisierung: Die Gemeinde Losenstein und die B115

