19-Jähriger zusammengeschlagen: Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei am Dienstag bekanntgab, wurde bereits in der Nacht auf vergangenen Samstag ein 19-Jähriger in Sierning (Bezirk Steyr-Land) von einem Unbekannten schwer verletzt. Der junge Mann war gegen zwei Uhr nach einer größeren Veranstaltung auf dem Freigelände mit einem gezielten Faustschlag niedergestreckt worden. Der 19-Jährige erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen und musste ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. 059133/4153